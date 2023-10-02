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12:43, 2 октября 2023Силовые структуры

Украинского военного обвинили в совершении теракта в Брянской области

СКР заочно обвинил украинского военного Булацика в теракте в Брянской области

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение в совершении теракта украинскому военному Евгению Булацику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следователей, командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Булацик отдал приказ об атаке на нефтебазу в Брянской области. Приказ исполнили члены экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24м 7-й бригады, незаконно вторгнувшись в воздушное пространство России. 30 апреля 2022 года на территорию нефтеналивной станции НК «Русснефть-Брянск» были сброшены две фугасные авиационные бомбы калибра 500 килограммов с зарядом 221 килограмм взрывчатого вещества каждая.

Это подвергло опасности не менее десяти гражданских, которые находились в тот момент на станции. Ущерб составил более 16 миллионов рублей.

Булацика обвиняют по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 («Террористический акт») УК РФ.

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    Екатерина Кашурникова
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