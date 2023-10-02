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17:05, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Малышева призвала мужчин сдавать тест на беременность

Елена Малышева призвала мужчин сдавать тест на беременность, чтобы выявить рак

Фото: TierneyMJ / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвали мужчин сдавать тест на беременность. Они заявили, что с его помощью можно выявить рак на ранней стадии. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи напомнили, что с помощью теста на беременность женщина определяет содержание в ее крови гормона бета-ХГЧ. Если его уровень повышен, это говорит о произошедшем зачатии, и тест покажет положительный результат. Но мужчина, пройдя этот тест, также может увидеть две полоски, отметили специалисты.

«Если он положительный, это говорит о том, что у мужчины, возможно, рак яичек», — заявила Малышева. Продеус добавил, что существует прямая зависимость между уровнем этого гормона в крови и вероятностью злокачественного новообразования у мужчины.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом рака. Чтобы исключить этот диагноз, специалист посоветовал мужчинам с таким диагнозом сделать колоно- и гастроскопию.

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    Мария Большакова
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