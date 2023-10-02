Мужчины отказываются от женщин и уединяются в лесу во имя тестостерона. Чего они добиваются и почему это выглядит смешно

Среди стартаперов в Кремниевой долине новое веяние: они ходят на мужские вечеринки, где объясняют, как повысить уровень тестостерона. Для этого, как считает их устроитель, нужна ледяная вода и полный отказ от секса и мастурбации. Тем временем на другом краю света французский культурист строит закрытый мужской ретрит. Туда не пускают женщин, чтобы они не мешали тренироваться, есть мясо и раскрывать свой потенциал. «Лента.ру» изучила эту странную тенденцию и попыталась понять, откуда она взялась.

Борьба за тестостерон

26-летний американский предприниматель Джефф Тан увлекся измерением уровня мужских гормонов около года назад. В то время он чувствовал себя неважно, и это было объяснимо: его стартап стоял на пороге разорения. Но Тан не хотел признавать свои неудачи, поэтому нашел другое оправдание. Он убедил себя, что все дело в нехватке тестостерона. Именно из-за нее мужчин, и его в том числе, преследуют стресс и усталость.

Чтобы проверить свою догадку, Тан стал регулярно сдавать анализ крови, записывать результаты в Google Docs и строить графики. Медики считают, что у здоровых мужчин до 40 лет уровень тестостерона должен составлять от 13,88 до 37,48 наномоля на литр. Показатели Тана вполне вписывались в рекомендуемый диапазон, но он хотел добиться большего — и отчасти преуспел в этом.

Норма тестостерона у мужчин

Возраст Уровень тестостерона (наномоль/литр) после 18 лет 12,15 — 37,48 20-39 лет 13,88 — 37,48 40-59 лет 12,15 — 30,88 более 60 лет 12,15 — 24,98

Благодаря диете и упражнениям Тану удалось достичь уровня 38 наномолей на литр. После этого он решил закрыть свой стартап и отныне наставлять на путь истинный других мужчин, которые, как ему казалось, тоже страдают от нехватки тестостерона. Среди его коллег и знакомых в Кремниевой долине их было хоть отбавляй.

Фото: @balitimechamber

Тестостероновые вечеринки

Летом Джефф Тан начал устраивать в своей квартире в Сан-Франциско платные тестостероновые вечеринки. Журналистка издания The Information, в августе побывавшая на одной из них, пишет, что Тан пригласил чуть больше десяти человек — преимущественно стартаперов, программистов и дизайнеров. Один из участников был профессиональным ведущим ролевых игр Dungeons & Dragons.

Кроме журналистки, на вечеринке присутствовала только одна женщина — медицинская специалистка, которую Тан нанял, чтобы взять у собравшихся кровь на анализ. За участие в тестировании каждый заплатил ему от 100 до 400 долларов (от 10 до 40 тысяч рублей).

Тан объяснил пришедшим, что нехватка мужских гормонов — это одна из главных проблем современного общества. По его утверждению, еще несколько десятилетий назад уровень тестостерона у мужчин был куда выше и с тех пор лишь падал. Теперь его нужно повысить, иначе ничего не добьешься. По мнению Тана, для этого требуется правильное питание, холодная вода и строгое воздержание.

Мое предложение состоит в том, чтобы помочь вам перейти от низкого тестостерона к среднему, от среднего — к высокому, а с высокого — на следующий уровень! Это даст психологическое преимущество, к которому стремятся стартаперы, инженеры и высокоэффективные люди Джефф Тан

Вечеринка, на которой присутствовала журналистка The Information, продолжилась обсуждением пользы домашнего кефира и общения с красивыми людьми, разговорами о способах повысить число сперматозоидов и жалобами на отсутствие мужских гинекологов.

Стартаперы в бочках Фото: @elamadej

Гвоздем программы было ныряние в бочки с ледяной водой. Это оказалось необычным зрелищем: стартаперы и программисты забирались в них целиком, так что наружу выглядывали только головы.

По утверждению очевидцев, происходящее напоминало не столько вечеринку, сколько собрание участников финансовой пирамиды или мошенников, промышляющих сетевым маркетингом. Тан и сам соглашается, что со стороны его затея выглядит странно. Измерение уровня тестостерона — это, по его словам, что-то вроде «астрологии для пацанов».

Убежище для мужчин

Пока Джефф Тан измерял уровень тестостерона, французский бодибилдер Николас Де Паоли построил в Индонезии «тайный» мужской ретрит Bali Time Chamber. Этот проект кажется развитием той же идеи, только без графиков, электронных таблиц и вялых стартаперов в бочках.

«Мы считаем, что обстановка, в которой мы живем, мешает нам раскрыть свой потенциал», — объясняет Де Паоли на своем сайте. Зато это, как он считает, можно сделать в Bali Time Chamber. В этот ретрит могут попасть исключительно мужчины, чтобы в тишине и спокойствии тренироваться, есть мясо и обсуждать судьбы мира с другими мужчинами.

Думаете, это сексизм, что мы не пускаем женщин в Bali Time Chamber? Концентрированная мужская энергия — вот чем уникально это место. Если пускать всех вперемешку, то просто выйдет очередной ретрит, куда люди приезжают с настроем на отдых и наслаждаются моментом. А тут пацаны не для того, чтобы наслаждаться моментом. Они приезжают, чтобы трудиться изо всех сил и построить себе будущее, которое останется с ними навсегда из рекламы Bali Time Chamber

В числе посетителей ретрита, как утверждает Де Паоли, есть миллионеры и спортивные чемпионы. На его рекламных видео полуобнаженные мускулистые мужчины — вероятно, те самые спортсмены — стоят на голове, жонглируют, поднимают штанги, нежатся в бассейне и боксируют. Не считая официанток и массажисток, женщины в кадре действительно не появляются. Чтобы провести неделю в такой обстановке, придется заплатить 1290 евро (130 тысяч рублей).

Идея построить мужской ретрит возникла у Де Паоли, когда он перебрался на Бали. Перед этим ему пришлось почти год провести в Австралии из-за пандемии COVID-19. Вместо работы он с другом путешествовал по стране в фургоне, а после переезда на Бали стал работать удаленно и, по его словам, начал понимать, что нужно жить иначе.

Как именно иначе — демонстрируется в одном из его видео в соцсетях. Де Паоли снял свой типичный день — шаблон, по которому строится режим Bali Time Chamber. Проснувшись поутру, он выходит на балкон и задумчиво смотрит на горы, затем направляется в сауну и бассейн. Лишь к середине видео Де Паоли впервые натягивает брюки и рубашку и ненадолго открывает ноутбук. В этот момент он поразительно похож на персонажей известного мема про культуристов-интеллектуалов. Но момент быстро проходит, и наступает время жарить и есть мясо. После еды он вновь раздевается до трусов и идет играть в шахматы с другим полуголым мужчиной. Вечер Де Паоли встречает при свете костра.

В его интервью и материалах Bali Time Chamber то и дело упоминается смутное недовольство «западным миром», где, по его мнению, слишком много порядка и нет места для «сильных мужчин». Даже выбор Бали, по словам Де Паоли, связан с тем, что там «все гораздо проще и меньше законов».

Самое важное, чтобы не было никаких женщин, никаких развлечений, только абсолютная сосредоточенность на деле из рекламы Bali Time Chamber

При этом он признает, что идея Bali Time Chamber — это отчасти маркетинговая уловка, помогающая привлечь внимание к проекту и набить ему цену. Тем более что женские ретриты уже существуют, и оставалось лишь придумать, как сделать их мужской аналог.

Николас Де Паоли Фото: @themotionguy_

То же самое в определенной степени относится к тестостероновым вечеринкам Джеффа Тана. Специалисты, которые комментировали их в американской прессе, соглашались, что само по себе появление мужских сообществ, нормализующих заботу о себе, — это хорошо. Они в отличие от женских аналогов встречаются очень редко. Проблема лишь в особенностях реализации — например, странной зацикленности Тана на воздержании и «сбережении спермы». Однако и в этом нет ничего нового: велнес всегда привлекал шарлатанов.