В Европе встревожились из-за возможного ослабления помощи Украине от США

Bloomberg: в Европе встревожились из-за возможного ослабления помощи США Киеву

Решение американских законодателей отказаться от пакета помощи Украине в размере шести миллиардов долларов усиливает тревогу среди некоторых союзников Киева по поводу того, что помощь США республике начинает ослабевать. Об этом пишет Bloomberg.

По словам неназванного высокопоставленного европейского чиновника, ситуация вызывает беспокойство и требует быстрого разрешения. В настроениях США по отношению к Украине произошел «более широкий сдвиг», поэтому «Путин и другие агрессоры могут обрести смелость в отсутствие непоколебимой поддержки Запада», добавил чиновник. По данным издания, один из лидеров Евросоюза (ЕС) допустил, что ситуация может усложниться по мере приближения президентских выборов в США.

«Это застало врасплох большинство из нас, тех, кто поддерживает Украину», — заявил агентству министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его мнению, «это можно исправить, но это показывает сложность дискуссии».

Некоторые союзники указали на комментарии президента США Джо Байдена, который призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти незамедлительно принять меры по финансированию, свидетельствующие о том, что поддержка Украины сохраняется, а задержка помощи Киеву является лишь временной.

Так, министр обороны Великобритании Грант Шаппс указал, что «Байден на самом деле ясно дал понять, что это не меняет его взгляда на продолжение финансирования». В то же время Шаппс признал, что «внутренняя политика будет играть свою роль».

Агентство отмечает, что невключение средств в проект бюджета США на помощь Украине стало ударом по администрации Байдена. Для Киева получить новую помощь становится все труднее, особенно по мере того, как внутриполитическое внимание в США все больше смещается на такие вопросы, как безопасность границ.

Администрация Байдена надеется, что такое решение о финансировании будет воспринято как «аномальное», заявил американский чиновник. Тем не менее несколько европейских чиновников заявили, что этот шаг американских законодателей вызывает обеспокоенность, хотя поддержка Украины со стороны США, скорее всего, продолжится, полагают они.

Выступая в понедельник, 2 октября, в Киеве перед переговорами с коллегами из ЕС, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его правительство работает с обеими сторонами Конгресса, чтобы обеспечить продолжение поддержки. По его словам, в Киеве «не чувствуют, что поддержка США была разрушена», и считают произошедшее «не системой, а инцидентом».

Еще один европейский дипломат рассказал, что решение о прекращении помощи Украине обсуждалось на встрече министров в Киеве лишь неформально и, по общей оценке, Вашингтон найдет решение. Однако, добавил он, обеспокоенность по поводу потенциальных результатов выборов в США в следующем году по-прежнему сохраняется.

Елена Билан, главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital, в беседе с агентством заверила, что администрация Киева обеспечила достаточное финансирование для покрытия своих бюджетных потребностей на этот год, но предупредила, что следующий год выглядит «все более сложным» и «Украина стала заложником сложных политических процессов в США».

30 сентября Палата представителей США утвердила проект бюджета, который не предусматривает выделения средств для Украины. При этом президент США Джо Байден пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона на фоне принятия документа о бюджете.