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18:58, 2 октября 2023Силовые структуры

Бывшего сотрудника Минобороны России осудили на семь лет за взятки

Суд дал 7,5 года экс-сотруднику Минобороны РФ за взятки при закупках ПЦР-тестов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего начальника управления имуществом спецпроектов Минобороны России Андрея Тулупова за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный признан виновным в получении взяток, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-сотрудник Минобороны будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор был вынесен после повторного рассмотрения уголовного дела. Тулупову вменялись махинации при закупках медоборудования и ПЦР-тестов для нужд Минобороны в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Общий ущерб был оценен в 34 миллиона рублей.

Тулупова арестовали весной 2021 года. 24 января 2020 года Басманный суд приговорил его к восьми годам заключения, однако позже этот приговор был отменен и дело направили на пересмотр.

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    Любовь Ширижик
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