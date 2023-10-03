Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:30, 3 октября 2023Россия

Озвучена версия о расстреле Белого дома танками из-за денег окружения Ельцина

Экс-депутат Бароненко: в Белый дом могли стрелять из-за денег окружения Ельцина

Фото: Виталий Савельев / РИА Новости

Бывший депутат Верховного Совета России, член комитета по науке и образованию Анатолий Бароненко, который оставался в Белом доме во время вооруженного противостояния сторонников парламента и президента в октябре 1993 года, не исключает, что стрельба из танков именно по верхним этажам здания могла быть связана с хранившимися там документами о зарубежных счетах окружения главы государства Бориса Ельцина. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Как-то мы в Верховном Совете обратились в американскую детективную фирму, чтобы найти [в банках США] деньги КПСС, — пояснил он. — После долгого молчания фирма наконец ответила: мы все проверили, денег нигде нет. Думаю, лидеры КПСС не верили в скорое падение режима и попросту не успели ничего перечислить. При этом [детективы] обнаружили, что в банках хранится много денег окружения Ельцина, так называемой Семьи».

Материалы по теме:
«Это были выстрелы в демократию» 30 лет гражданской войне в центре Москвы. Как танки у Белого дома изменили Россию?
«Это были выстрелы в демократию»30 лет гражданской войне в центре Москвы. Как танки у Белого дома изменили Россию?
Сегодня
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными» 30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
11 июня 2020
«Это была чистой воды подстава» Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
«Это была чистой воды подстава»Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
11 июня 2021

Бароненко добавил, что, по имеющейся у него информации, свидетельствовавшие об этом документы должны были храниться на 13-м этаже Белого дома, где располагался архив.

Поэтому танки били зажигательными снарядами в окна и долго не пускали пожарных

Анатолий Бароненкобывший депутат Верховного Совета России

Впрочем, собеседник «Ленты.ру» оговорился, что это лишь версия, и гарантировать верность этих сведений он не может.

Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года стало упразднение деятельности Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома, его обстреляли из танков. Победу одержали сторонники президента.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Игорь Дмитров
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе встревожились из-за возможного ослабления помощи Украине от США

    Подоляк призвал Запад производить более дешевые ЗРК для Украины

    Гашек раскритиковал слова хоккеиста Задорова о России

    Экс-премьер СССР Рыжков ушел из Совфеда

    ВВС США впервые показали свою гиперзвуковую ракету на фото

    Озвучена версия о расстреле Белого дома танками из-за денег окружения Ельцина

    Определены причины появления доходных домов в современной Москве

    Американский ветеран прокомментировал скандал с чествованием нациста в Канаде

    Захарова высмеяла заявление пресс-секретаря Белого дома о Путине

    Чехия назвала сроки переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости