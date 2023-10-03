Озвучена версия о расстреле Белого дома танками из-за денег окружения Ельцина

Экс-депутат Бароненко: в Белый дом могли стрелять из-за денег окружения Ельцина

Бывший депутат Верховного Совета России, член комитета по науке и образованию Анатолий Бароненко, который оставался в Белом доме во время вооруженного противостояния сторонников парламента и президента в октябре 1993 года, не исключает, что стрельба из танков именно по верхним этажам здания могла быть связана с хранившимися там документами о зарубежных счетах окружения главы государства Бориса Ельцина. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Как-то мы в Верховном Совете обратились в американскую детективную фирму, чтобы найти [в банках США] деньги КПСС, — пояснил он. — После долгого молчания фирма наконец ответила: мы все проверили, денег нигде нет. Думаю, лидеры КПСС не верили в скорое падение режима и попросту не успели ничего перечислить. При этом [детективы] обнаружили, что в банках хранится много денег окружения Ельцина, так называемой Семьи».

Бароненко добавил, что, по имеющейся у него информации, свидетельствовавшие об этом документы должны были храниться на 13-м этаже Белого дома, где располагался архив.

Поэтому танки били зажигательными снарядами в окна и долго не пускали пожарных Анатолий Бароненко бывший депутат Верховного Совета России

Впрочем, собеседник «Ленты.ру» оговорился, что это лишь версия, и гарантировать верность этих сведений он не может.

Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года стало упразднение деятельности Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома, его обстреляли из танков. Победу одержали сторонники президента.