ФСБ задержала разыскиваемого на родине за участие в НВФ иностранца

В Челябинске ФСБ задержала участника террористической организации «Джунд Аш-Шам»

В Челябинске ФСБ задержала участника запрещенной в России террористической организации «Джунд Аш-Шам». Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, задержанный иностранец скрывался в России от уголовного преследования в своем родном государстве. Там его обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ).

Ленинский районный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») КоАП РФ.

Иностранца выдворили из России. Он уже арестован на родине.