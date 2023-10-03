В США заявили об усилении роли Китая в Арктике

WSJ: Китай усиливает свою роль в Арктике из-за санкций против России

Китай усиливает свою роль в Арктике на фоне санкций и ухода западных компаний из российских проектов в регионе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Санкции из-за конфликта на Украине заставили китайские фирмы с осторожностью относиться к расширению бизнеса в России, хотя торговля между двумя странами резко выросла. Тем не менее это не помешало им изучить потенциальное партнерство в Арктике», — отмечают аналитики.

В частности, в материале отмечается значительный рост использования маршрута Северного морского пути для перевозок энергоресурсов в Китай. По мнению авторов, несмотря на относительно скромные объемы перевозок в сравнении с Суэцким каналом, значимость пути в экономическом сотрудничестве России и Китая выросла.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой о включении Березовского и Белоярского районов региона в Арктическую зону. Северные районы Югры, которые войдут в Арктическую зону, очень слабо населены, но богаты полезными ископаемыми, что обеспечит экономическое освоение региона.