В ДНР морпеха ВСУ приговорили за расстрел гражданского на автозаправке Мариуполя

Морпех ВСУ расстрелял в Мариуполе гражданского и отправился в колонию

В Донецкой народной республике (ДНР) к 24 годам колонии строгого режима приговорили 25-летнего механика-водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, 17 марта 2022 года морпех Виталий Антонов находился на крыше склада-цеха «Азовобщемаш», наблюдая за обстановкой. Ему был дан приказ стрелять в каждого, кого он увидит. В какой-то момент, он заметил мирного жителя в гражданской одежде, находившегося возле автозаправочной станции. Прицельным огнем из автоматического оружия, морпех расстрелял мужчину.

В отношении Виталия Антонова было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье 105 («убийство, группой лиц по мотивам идеологической ненависти») УК РФ и статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.