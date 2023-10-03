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12:39, 3 октября 2023Интернет и СМИ

Гостям фестиваля в Москве предложили выиграть миллион рублей

«ВКонтакте» проведет Фандом Фест с конкурсами косплея и кавер-дэнса

Фото: Luke Southern / Unsplash

«ВКонтакте» проведет Фандом Фест, который объединит тысячи поклонников разных направлений поп-культуры. Фестиваль пройдет 10–12 ноября на фестивальной площадке Москвы — Main Stage. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Первый день Фандом Феста получил название «Будет смешно», второй — «Будет дэбак», третий — «Будет на экранах». В течение трех дней на главной сцене будет проходить конкурс косплея в разных тематиках: по видеоиграм, азиатской культуре, кино и комиксам. Также состоится танцевальный конкурс K-pop Cover Dance Champ — в нем будут соревноваться 10 команд, которые заранее пройдут онлайн-отбор. Общий призовой фонд конкурсной программы составит более миллиона рублей.

Зрителей также ждут презентации кинопроектов от съемочных команд, Q&A-сессии с приглашенными гостями, шоу-матч со стримерами, сражения на световых мечах, анонсы комиксов и розыгрыши подарков. На сцену выйдут косплееры вне конкурсной программы. Ведущими площадки станут Сергей Хоббит, Владимир Bratishkinoff, Тема Пименов и Дмитрий Чеботарев.

Любителей digital-игр, онлайн-турниров, игровых автоматов и настольных игр ждут зоны «Игры» и «Настолки». Ведущими станут Чермен Качмазов и Марина Тинкер. В зоне «Поп-проекты» посетители смогут посмотреть стенды от создателей контента и фандомов, например, от издательства Bubble, а в «Фан-встрече» — пообщаться с любимыми авторами и артистами.

На главной сцене фестиваля выступят звезды кавер-дэнса — Саша Богомягкова, Дэн Кан и Максим Бон. Фанаты игры Atomic Heart смогут увидеть на сцене артистов Большого театра Аниту Пудикову и Дениса Медведева, которые подарили внешность и голос героям игры.

«Фестиваль объединит фанатов аниме, видеоигр, киберспорта, косплея, k-pop, дорам, вебтуна и digital-art. Все эти направления очень разные, однако на Фандом Фест границы между ними исчезнут», — заявил Александр Никифоров, директор по маркетингу «ВКонтакте».

Желающие поучаствовать в конкурсе косплея могут отправить заявку до 14 октября. Для участия в K-pop Cover Dance Champ — до 18 октября.

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    Алина Гончарова
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