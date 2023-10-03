ФСБ захотела получать данные о геолокации и платежах клиентов интернет-компаний

ФСБ захотела обязать фирмы из ОРИ хранить данные о геолокации и платежах россиян

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России захотела обязать компании, которые входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), хранить и предоставлять силовикам данные о геолокации и платежах клиентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство намерено внести изменения в правила хранения данных организаторами распространения информации в интернете, дополнив их информацией об «электронном мониторинге геолокации» и «о средствах платежа». Там уточнили, что сейчас данные об этом не входят в состав информации, подлежащей хранению интернет-компаний, что создает неоднозначную правоприменительную практику и понижает эффективность работы силовиков.

С 1 июля 2018 года ОРИ обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. Сейчас в реестр ОРИ входит более 200 фирм.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси.