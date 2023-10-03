Глава Белгородской области отреагировал на уход экс-премьера СССР Рыжкова

Гладков заявил о большом вкладе Рыжкова в развитие Белгородской области

Бывший премьер СССР, старейший сенатор Николай Рыжков почти 30 лет отстаивал интересы жителей Белгородской области в Госдуме, а потом и в Совфеде. За эти годы он сделал очень многое на благо российского региона. Так на уход политика отреагировал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Крепкая нить, связывающая наш регион и этого выдающегося, легендарного человека, уверен, не порвется никогда», — написал глава Белгородской области.

По словам Гладкова, Рыжков внес огромный вклад в развитие государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». Для белгородцев и миллионов выходцев из Советского Союза экс-премьер СССР остается выдающимся государственным деятелем и настоящим нравственным ориентиром целой эпохи, отметил он.

«Справедливый, отзывчивый, глубоко порядочный и честный человек, истинный патриот нашей Родины», — добавил губернатор российского региона.

Николаю Рыжкову 28 сентября исполнилось 94 года. С 2003-го он занимал пост сенатора от Белгородской области. В марте 1990 года политик должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР — его кандидатуру тогда внес нардеп от Латвийской ССР Виктор Алкснис. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат, Вадим Бакатин, сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева.

О досрочном уходе старейшего сенатора из Совфеда стало известно ранее. Сам Рыжков объяснил свои действия возрастом.