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14:57, 3 октября 2023Бывший СССР

В Москве госпитализировали бывшего главу администрации президента Украины

В Москве госпитализировали бывшего главу администрации президента Украины Клюева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве был госпитализирован бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

Отмечается, что 59-летнего Клюева госпитализировали в тяжелом состоянии в частную клинику, где у него началась полиорганная недостаточность. По словам источника, экс-главу администрации украинского президента подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

С 2012 по 2014 год Андрей Клюев занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. С января по февраль 2014 года он руководил администрацией президента республики Виктора Януковича. До этого политик также был депутатом Верховной Рады IV, V и VI созывов.

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