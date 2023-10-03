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07:08, 3 октября 2023Экономика

Подсчитаны затраты россиян ко Дню учителя

Затраты россиян на подарки ко Дню учителя вырастут на 7 процентов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В этом году россияне потратят на подарки ко Дню учителя (отмечается 5 октября) на семь процентов больше денежных средств, чем в 2022-м. Средние затраты на поздравление педагогов в России составят 3,2 тысячи рублей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob. С итогами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Опрос проводился среди трех тысяч родителей школьников из 547 населенных пунктов по всей России. По его итогам выяснилось, что в сравнении с прошлым годом средние затраты россиян на поздравления учителей вырастут на 200 рублей. При этом больше всего готовы потратиться жители крупнейших городов страны — Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга (3,7 тысячи рублей; 3,3 тысячи и 3 тысячи рублей соответственно). Для сравнения, самые скромные бюджеты на подарки в этом году эксперты зафиксировали у россиян из Волгограда и Омска (по 2,1 тысячи рублей соответственно).

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Наиболее популярным подарком ко Дню учителя у россиян оказались цветы — такой ответ дали 40 процентов опрошенных. Другими востребованными презентами у граждан стали конфеты и чайный/кофейный наборы (12 процентов), подарочные сертификаты (девять процентов) и деньги (два процента). Еще девять процентов респондентов в качестве поощрений учителям выбрали театральные билеты, офисные кресла, канцелярские принадлежности и другие варианты.

Во второй половине августа аналитики маркетплейса «Мегамаркет» сообщили, что минимальный набор школьника из рюкзака, тетрадей, альбома, ручек, карандашей и фломастеров в последний месяц лета обошелся родителям в среднем в пять тысяч рублей. При этом стоимость базового набора школьной одежды для девочки, по оценкам экспертов, составила 31 тысячу рублей, для мальчика — примерно 24 тысячи рублей.

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    Анатолий Акулов
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