Задержанный аферист стал фигурантом дела о краже 10 миллионов у пенсионерки

В Москве задержанный аферист стал фигурантом еще одного дела о краже 10 млн

В Москве полиция установила причастность ранее задержанного мужчины к хищению у 69-летней местной жительницы около 10 миллионов рублей по известной мошеннической схеме. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По версии следствия, пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что с ее счетами происходят подозрительные операции. Злоумышленники убедили женщину перевести деньги на «безопасные счета». При этом часть денег москвичка завернула в пакет и отдала курьеру. После этого мошенники перестали выходить на связь, и пострадавшая обратилась в полицию.

Оперативники смогли установить причастность ранее задержанного за аналогичное преступление 30-летнего мужчины к этому инциденту. Он рассказал, что в этой схеме выполнял роль курьера и перевел деньги на счета сообщников, оставив себе в качестве вознаграждения определенную сумму. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Ленинградской области местная жительница перевела мошенникам 13 миллионов рублей.