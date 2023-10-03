Школьные и студенческие билеты в Москве названы одними из самых дешевых в России

Цена поездки по «Единому» на 30 и 90 дней изменится в среднем на два рубля

С 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы. Так, скорректированы цены в условиях ежегодной инфляции.

С 2011 года изменения тарифов заметно ниже уровня инфляции. Шестой год подряд стоимость билетов на 365 дней сохраняется: «Единый» в центральной зоне и пригороде, билет «Автобус-Трамвай». Их можно заморозить на 14 дней.

Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на два рубля. Разовая поездка по биометрии составит 50 рублей. Стоимость проезда на регулярном речном транспорте останется на прежнем уровне.

Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными. Московские безлимитные билеты и проездные для обучающихся по-прежнему самые доступные среди крупных городов России. С 2011 по 2023 год рост стоимости проезда в Москве на 40 процентов ниже уровня инфляции за этот же период. В Москве пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние намного ниже, чем в других мегаполисах России.

Директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что несмотря на все изменения, тарифная политика городских властей позволяет сохранять их на доступном уровне.

«Сейчас столичный транспорт переживает период самого активного роста. Достаточно взглянуть на количество станций метро, которые ввели в эксплуатацию в этом году. Этот феноменальный темп дает общий мультипликативный эффект, который позитивно влияет на всю экономику столицы. Фактически транспорт Москвы — базис развития экономики. После появления станции метро в том или иной районе наблюдается взрывной рост малого и среднего бизнеса, который создает рабочие места. Развитие транспорта — инвестиция в будущее. Положительные эффекты с лихвой компенсируют любые изменения тарифов в городском транспорте. Не стоит забывать, что Москва остается в числе мировых лидеров по многим показателям транспорта. К примеру, по количеству, разнообразию и удобству способов оплаты проезда сложно найти аналоги среди других мегаполисов. Что уж говорить о других города страны», — отметил он.

Особое место занимает в столице развитие концепции «Мобильность как услуга», подчеркнул специалист. Эксперт напомнил про возможность бесшовных пересадок с одного вида транспорта на другой и фактически все оплачивать одной кнопкой.

