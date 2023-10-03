Юношу осудили за подготовку вооруженного нападения на российскую школу

Под Нижним Новгородом осудили юношу, обсуждавшего с друзьями нападение на школу

Борский городской суд Нижегородской области приговорил 18-летнего Александра Огородникова, готовившего с друзьями вооруженное нападение на школу, к трем годам и двум месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Троих молодых людей задержали в январе 2022 года, когда те обсуждали в соцсетях план совершения преступления. Во время расследования было установлено, что двое из фигурантов невменяемы. Их отправили на принудительное лечение. Уголовное же дело в отношении Огородникова было передано в суд.

Обвинение просило лишить свободы юношу на 4 года и 11 месяцев. По словам прокурора, Огородников находился под влиянием информации о нападениях на школы США, которую читал в интернете. Сам же молодой человек заявил, что просто шутил в переписке с приятелями и не думал, к каким последствиям это может привести.