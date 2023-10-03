В Подмосковье неизвестная украла из магазина 15 банок Nutella

В подмосковном Долгопрудном неизвестная украла из магазина 15 банок Nutella

В Московской области женщина украла из магазина 15 банок Nutella. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Долгопрудном. Поздно вечером покупательница с большим пакетом зашла в магазин, подошла к полке с шоколадными пастами и положила в пакет 15 банок Nutella по 180 граммов. Затем неизвестная прошла мимо кассы и сбежала.

Сотрудники магазина не сразу заметили пропажу. Однако потом они посмотрели камеры и вызвали полицию. Ущерб составил около 4000 рублей. Сейчас полицейские ищут сладкоежку. Если будет возбуждено дело, ей грозит до двух лет колонии.