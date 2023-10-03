В пригороде Днепра промышленное предприятие получило повреждения

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении предприятия в Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области Украины повреждены объекты промышленного предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В ночь на 3 октября стало известно о взрывах в пригороде Днепра. Подробности произошедшего не приводились.

«Есть разрушение производственных объектов», — заявил Лысак, не уточняя, о каком именно предприятии идет речь.

Кроме того, он сообщил о пожаре на одном из частных предприятий Днепра.