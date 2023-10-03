Вдовы отдавших жизнь росгвардейцев получили награды

Указом президента РФ награждены орденом Мужества бойцы Росгвардии

Вдовы сотрудников Росгвардии, отдавших жизни при выполнении боевых задач на специальной военной операции (СВО), получили за них награды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Указом Президента России Владимира Путина награждены орденом Мужества военный журналист, полковник Сергей Постнов, жизнь которого оборвалась 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга, и Даниил Кузьмин, не выживший после артобстрела противника 20 июля 2022 года. Вдова Регина Кузьмина в марте 2023 года, невзирая на потерю, вступила в ОМОН «Ураган», чтобы служить Родине.

Постнов служил на СВО, обеспечивая информационное сопровождение деятельности Росгвардии. Также он выполнял служебный долг на Северном Кавказе, за что был отмечен государственными наградами — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова.