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18:27, 3 октября 2023Силовые структуры

Вдовы отдавших жизнь росгвардейцев получили награды

Указом президента РФ награждены орденом Мужества бойцы Росгвардии

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Вдовы сотрудников Росгвардии, отдавших жизни при выполнении боевых задач на специальной военной операции (СВО), получили за них награды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Указом Президента России Владимира Путина награждены орденом Мужества военный журналист, полковник Сергей Постнов, жизнь которого оборвалась 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга, и Даниил Кузьмин, не выживший после артобстрела противника 20 июля 2022 года. Вдова Регина Кузьмина в марте 2023 года, невзирая на потерю, вступила в ОМОН «Ураган», чтобы служить Родине.

Постнов служил на СВО, обеспечивая информационное сопровождение деятельности Росгвардии. Также он выполнял служебный долг на Северном Кавказе, за что был отмечен государственными наградами — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова.

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    Любовь Ширижик
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