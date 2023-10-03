Задержан высокопоставленный российский гаишник за покровительство таксистам

В Петербурге полиция задержала начальника ГИБДД Московского района за взятки

В Санкт-Петербурге полиция задержала начальника ГИБДД Московского района по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Ему грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей, суд также может приговорить обвиняемого к лишению свободы на срок до 12 лет.

По версии следствия, высокопоставленный гаишник помогал сервисам такси избегать штрафов на дороге, а те в ответ давали ему ездить на премиальных авто.

Задержание силовика подтвердил источник РИА Новости. По его информации, гаишник пользовался услугами такси от двух таксопарков при условии, что их водителей не будут штрафовать за нарушение правил дорожного движения.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против троих сотрудников отдела ГИБДД Миллеровского района Ростовской области. Они подозреваются в подстрекательстве и превышении должностных полномочий.