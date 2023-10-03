Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:10, 3 октября 2023Силовые структуры

Задержан высокопоставленный российский гаишник за покровительство таксистам

В Петербурге полиция задержала начальника ГИБДД Московского района за взятки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция задержала начальника ГИБДД Московского района по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Ему грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей, суд также может приговорить обвиняемого к лишению свободы на срок до 12 лет.

По версии следствия, высокопоставленный гаишник помогал сервисам такси избегать штрафов на дороге, а те в ответ давали ему ездить на премиальных авто.

Задержание силовика подтвердил источник РИА Новости. По его информации, гаишник пользовался услугами такси от двух таксопарков при условии, что их водителей не будут штрафовать за нарушение правил дорожного движения.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против троих сотрудников отдела ГИБДД Миллеровского района Ростовской области. Они подозреваются в подстрекательстве и превышении должностных полномочий.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон назвал условие поставок ракет ATACMS Украине

    Создана учитывающая половые различия при приеме лекарств модель

    В Москве пройдет уникальный фестиваль

    Задержан высокопоставленный российский гаишник за покровительство таксистам

    В одной европейской столице машинам запретят ездить быстрее 30 километров в час

    Раскрыта стоимость проживания в современных доходных домах в Москве

    Пьяная россиянка отказалась покидать бизнес-класс самолета и попала на видео

    Жизнь год дрейфующих во льдах российских ученых сняли на видео

    «Реал» подал в суд после обвинений в подкупе арбитров

    В Армению прибыла глава МИД Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости