Полицейские поймали российского судью возле закладки с наркотиками у гаражей

В Ставрополье полиция задержала судью с наркотиками

Полицейские задержали судью Ставропольского краевого суда после того, как он забрал из закладки у гаражей сверток с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Днем 19 сентября в Ейске оперативники следили за гаражным кооперативом, который облюбовали наркоманы и приходили туда в поисках закладок. Там появился мужчина и достал сверток, в этот момент его скрутили силовики. Задержанный признался, что пришел за наркотиком, а затем предложил полицейским взятку. Когда те отказались от предложения, мужчина попытался сбежать, по дороге выбросив сверток, но оперативники его догнали.

Уже в отделе полиции выяснилось, что задержанный работает судьей в составе коллегии по уголовным делам краевого суда. 30 сентября он добровольно ушел в отставку.

Закон предусматривает привлечение судей к уголовной ответственности с разрешения квалификационной коллегии судей.