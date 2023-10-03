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09:09, 3 октября 2023Мир

Еврокомиссия разморозит средства для финансирования Венгрии

FT: ЕК разморозит проект финансирования Венгрии на сумму 13 миллиардов евро

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) разморозит проект финансирования Венгрии на сумму 13 миллиардов евро, заблокированный ранее из-за проблем с верховенством закона в стране. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников издания, решение было принято с расчетом, что Венгрия в ответ поспособствует наращиванию бюджета НАТО и увеличит финансовую поддержку Украины. Отмечается, что выделенная Будапешту сумма будет разморожена до конца ноября 2023 года.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит средств из бюджета Евросоюза, пока Венгрии не отдадут ее деньги. При этом он отметил, что Будапешт не может и не хочет мешать другим странам-членам ЕС поддерживать Киев и сам это делает разного рода гуманитарными средствами.

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