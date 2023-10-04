Спецназовец рассказал о бункере с резервным правительством на Урале в дни ГКЧП

Спецназовец Ефимов: в дни ГКЧП на Урале был бункер с резервным правительством

В дни путча ГКЧП в 1991 году президентом РСФСР Борисом Ельциным на Урале был подготовлен бункер с резервным правительством, который охраняли бойцы спецназа. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший командир отдельной роты милиции специального назначения при УВД Свердловского облисполкома Владимир Ефимов. Он утверждает, что лично охранял этот бункер.

Так, по словам командира подразделения, в 1991 году он и его подразделение охраняли членов резервного правительства с Олегом Лобовым во главе, и их предупреждали о возможном штурме.

Нам обещали, что сейчас приедут бойцы ВДВ, и нас «выковырнут» оттуда вместе с Лобовым. Дико само по себе было — большинство из нас в ВДВ служили Владимир Ефимов

Упоминание о том, что Ельцин подписал указ о создании резервного правительства, также есть на сайте Ельцин-центра. По задумке, оно должно было продолжить работу, если бы первое, основное, арестовали в Москве. Члены резервного правительства прибыли в Свердловск утром 20 августа и укрылись в секретном бункере.

События, получившие название «августовский путч», произошли в СССР 18-21 августа 1991 года. Заговорщикам ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей, и члены ГКЧП потерпели поражение и были арестованы.