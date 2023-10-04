Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 4 октября 2023Бывший СССР

В Армении заявили о готовности заключить соглашение о мире с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил, что готов заключить соглашение о мире с Алиевым

Фото: Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов заключить соглашение о мире с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и надеется на его скорейшее подписание. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян отметил, что не отменил свой визит в Гранаду, несмотря на отказ Алиева участвовать в запланированной ранее встрече. «До последнего момента и даже сегодня мы подтверждали визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ», — подчеркнул он, выразив сожаление из-за решения Алиева.

При этом премьер указал, что «готов подписать концептуальный документ, который находится на столе» и ему жаль, что завтра этого не случится.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что 5 октября в испанском городе Гранада пройдет встреча Пашиняна с Алиевым.

Позже стало известно, что президент Азербайджана отказался от встречи с лидерами Армении, Франции, Германии и главой Евросовета. Отмечалось, что причиной отказа стали проармянские высказывания Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о готовности подать в отставку

    Для россиян одной профессии подготовили инициативы

    Названы сроки начала поставок лифтбека «Москвич 6»

    В Венгрии заявили о давлении со стороны ЕС из-за закупок российского газа

    Метеоролог высказался о шансах на возвращение тепла в Москву

    Фильм о Майкле Джексоне снимут после окончания забастовки актеров в США

    На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на даче

    В Москве задержали молдаванина с пистолетом Walter и взрывчаткой

    Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома и ранил девушку

    Певица Пинк показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости