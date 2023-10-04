В Армении заявили о готовности заключить соглашение о мире с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил, что готов заключить соглашение о мире с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов заключить соглашение о мире с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и надеется на его скорейшее подписание. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян отметил, что не отменил свой визит в Гранаду, несмотря на отказ Алиева участвовать в запланированной ранее встрече. «До последнего момента и даже сегодня мы подтверждали визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ», — подчеркнул он, выразив сожаление из-за решения Алиева.

При этом премьер указал, что «готов подписать концептуальный документ, который находится на столе» и ему жаль, что завтра этого не случится.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что 5 октября в испанском городе Гранада пройдет встреча Пашиняна с Алиевым.

Позже стало известно, что президент Азербайджана отказался от встречи с лидерами Армении, Франции, Германии и главой Евросовета. Отмечалось, что причиной отказа стали проармянские высказывания Франции.