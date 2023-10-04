В Баку обвинили Ереван в препятствовании реинтеграции армян Карабаха

Азербайджан обвинил Армению в препятствовании реинтеграции армян Карабаха

Ереван препятствует реинтеграции армян Нагорного Карабаха в азербайджанское общество. Об этом заявили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, передает агентство Trend.

В ведомстве отметили, что в целях обеспечения реинтеграции армянских жителей Карабаха Государственная миграционная служба республики запустила специальный портал, однако ряд армянских провайдеров блокирует некоторые доменные имена, принадлежащие азербайджанским госучреждениям, препятствуя таким образом доступу к ним людей с территории Армении.

Ранее стало известно, что Азербайджан задержал троих бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР): Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. Помимо них, также были задержаны экс-председатель парламента НКР Давид Ишханян и директор Службы нацбезопасности республики Арарат Мелкумян.