Очевидец штурма Белого дома в 1993-м рассказал о странности стрелявших снайперов

Очевидец штурма Белого дома в 1993-м: снайперы зачем-то стреляли трассерами

В событиях штурма Белого дома в 1993 году есть до сих пор неразъясненная деталь — снайперы, которые стреляли из чердака находящегося напротив здания, по неизвестной причине использовали трассирующие боеприпасы, рассказал «Ленте.ру» очевидец событий Александр Соколов, в те дни являвшийся членом санитарной дружины.

По словам Соколова, который наблюдал и впоследствии подробно исследовал события сентября-октября 1993 года, несмотря на то, что сообщения о стрельбе снайперов часто подвергаются сомнению, он лично видел стрельбу. «Я видел, реально стреляли трассерами с чердака в двух местах», — вспомнил он.

Соколов подчеркнул, что рациональных объяснений стрельбе такими боеприпасами он не увидел, однако предположил, что целью могло быть психологическое воздействие на людей внизу.

При этом он отметил, что стрелок вряд ли являлся профессионалом — возможно, это был просто автоматчик, дорвавшийся до оружия.

Я видел, как снайперы работают в Тбилиси, это совсем-совсем другое, снайпер обычно развлекается, может стрелять перед каким-то гражданским, чтобы его напугать, собаку гонять Александр Соколов

Причиной вооруженного конфликта в 1993 году стало долгое противостояние Бориса Ельцина Верховному Совету, который был не согласен с проводимыми в стране реформами. Из-за этого 21 сентября 1993 года Ельцин подписал Указ №1400, прекращавший полномочия Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Конституционный суд признал этот документ не соответствующим Конституции, и часть народных депутатов во главе с Русланом Хасбулатовым отказалась подчиниться указу.

На созванном через несколько дней чрезвычайном Съезде полномочия Ельцина были переданы вице-президенту Александру Руцкому. Депутаты объявили действия Ельцина попыткой госпереворота и отказались покинуть Белый дом, несмотря на угрозу силового разгона. Вскоре Ельцин распорядился ввести в Москву солдат и бронетехнику. Все закончилось расстрелом Белого дома из танков, Хасбулатова и Руцкого арестовали.