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20:27, 4 октября 2023Силовые структуры

СКР расследует факт пытки и удушения российского пленного бойцами ВСУ

СКР расследует факт пытки и удушения российского военного бойцами ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) начал расследование факта пытки и удушения российского пленного бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поводом стало распространившееся в социальных сетях видео, на котором запечатлены жестокие пытки россиянина. В конце видео мужчину задушили.

В СКР отметили, что установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку.

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