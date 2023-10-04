СКР расследует факт пытки и удушения российского пленного бойцами ВСУ

СКР расследует факт пытки и удушения российского военного бойцами ВСУ

Следственный комитет России (СКР) начал расследование факта пытки и удушения российского пленного бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поводом стало распространившееся в социальных сетях видео, на котором запечатлены жестокие пытки россиянина. В конце видео мужчину задушили.

В СКР отметили, что установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку.