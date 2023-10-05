Россияне бросились арендовать один вид квартир

Интерес россиян к аренде квартир-студий вырос на 51 процент за три месяца

В третьем квартале (с июля по сентябрь) 2023 года россияне бросились арендовать студии — интерес к этому виду съемных квартир вырос на 51 процент. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Заметно вырос спрос и на «однушки» — плюс 42 процента за три месяца. Далее идут «двушки» (плюс 31 процент) и «трешки» (плюс 27 процентов). В целом спрос на долгосрочную аренду жилья за этот период в России вырос на 39 процентов, а относительно третьего квартала в 2022-м — на восемь процентов. При этом студиями за год стали интересоваться на 27 процентов чаще, отметили специалисты.

В «Авито» добавили, что по сравнению со вторым кварталом 2023 года интерес к съемным квартирам увеличился в 30 из 33 участвовавших в исследовании городов. Исключением, например, стал город Сочи — там отрицательную динамику спроса эксперты объясняют окончанием сезона.

За год интерес к долгосрочной аренде вырос в 24 городах. В топ-5 по этому показателю вошли Новосибирск (плюс 31 процент), Иркутск (плюс 28 процентов), Калининград (плюс 26 процентов), Челябинск и Тюмень (плюс 23 процента в обоих городах). В Санкт-Петербурге год к году спрос вырос на 14 процентов, а в Москве — на 9 процентов.

В большинстве городов за год увеличились и средние арендные ставки, подчеркнули аналитики. Самый большой рост — в Барнауле (плюс 50 процентов), Москве и Санкт-Петербурге (плюс 27 процентов в каждом), Калининграде (плюс 25 процентов) и Казани (плюс 23 процента). В Симферополе, Севастополе и Сочи средние цены не изменились.

«Спрос на аренду квартир в крупных российских городах ожидаемо вырос — на III квартал пришлось начало делового и учебного сезона, перед которым люди активнее ищут жилье. Что касается роста цен, в отдельных городах он объясняется смещением предложения в сторону квартир большего формата. Недорогое компактное жилье быстрее снимают, а дорогое остается ждать на платформе. Особенно это видно в периоды повышенного спроса. Например, в Москве рост цен за квартал на однокомнатные квартиры составил пять процентов, что намного ниже среднего подорожания лота на 27 процентов за три месяца», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.