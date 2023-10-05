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17:01, 5 октября 2023Бывший СССР

Азербайджан объяснил отказ от участия во встрече в Гранаде

В Азербайджане объяснили отказ от встречи в Гранаде предвзятой политикой Франции

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объяснил отказ Баку от участия в планируемой ранее встрече в испанской Гранаде. Об этом он высказался на своей странице в соцсети X.

По его словам, отказ руководства республики от встречи связан с предвзятой политикой милитаризации и действиями Франции и отсутствием согласия по вопросу участия в мероприятии Турции, несмотря на соответствующие требования азербайджанской стороны.

Об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от встречи с лидерами Армении, Франции, Германии и главой Евросовета в Гранаде стало известно 4 октября. Отмечалось, что причиной стали проармянские высказывания французской стороны.

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    Алевтина Запольская
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