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13:49, 5 октября 2023Силовые структуры

Россиянин решил сдаться в плен ВСУ и вступить в «Легион "Свобода России"»

Белгородца арестовали за попытку сдаться в ВСУ для службы в украинском легионе

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Белгородской области арестовали 28-летнего тракториста, решившегося сдаться в плен Вооруженным силам Украины, чтобы вступить в «Легион "Свобода России"» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчину задержали в селе Муром при попытке пересечь границу в обход пунктов пропуска. На допросе он рассказал, что хотел сдаться в плен для службы в легионе.

Против россиянина возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Теперь ему грозит до 40 лет колонии.

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