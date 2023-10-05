Россиянин на видео признался в сотрудничестве с украинской спецслужбой

ФСБ показала видео с признанием жителя Гусь-Хрустального в сотрудничестве с СБУ

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Гусь-Хрустального, подозреваемого в сотрудничестве с украинской спецслужбой. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден мужчина, который что-то поднимает с газона, после чего его задерживают силовики. У него дома проводится обыск, показана расписка о том, что он получил 10 тысяч рублей от Службы безопасности Украины за выполнение задания и блокнот с записями. На камеру мужчина признается, что передавал украинской спецслужбе данные.

В ходе допроса он сообщил, что собирал сведения о передвижении поездов с военной техникой по территории Владимирской области.

Ранее 5 октября ФСБ сообщила о задержании россиянина, который вступил в контакт через телефон и интернет с СБУ и предложил свои услуги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Его действия не нанесли ущерба безопасности России, так как были своевременно пресечены российской спецслужбой. Переписка россиянина с СБУ задокументирована.