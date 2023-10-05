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11:34, 5 октября 2023Силовые структуры

В российском городе поймали иностранного студента за приставание к школьнице

В Екатеринбурге полиция задержала студента из Йемена за приставание к школьнице

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге полицейские нашли и задержали молодого человека за приставание к 16-летней школьнице на улице. Об этом сообщает E1.ru.

Девочка-подросток возвращалась с учебы 25 сентября, когда к ней подбежал неизвестный и стал домогаться, заявив, что у школьницы слишком короткая юбка. Она сумела снять его на видео. Мужчина убежал.

4 октября полицейские выяснили, что он учится на стоматолога, ему 21 год и он приехал в Россию из Йемена полтора года назад. Его привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство. Студент признал вину и извинился перед школьницей.

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    Любовь Ширижик
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