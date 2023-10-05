Силовые структуры
В российском городе поймали иностранного студента за приставание к школьнице
В Екатеринбурге полиция задержала студента из Йемена за приставание к школьнице
В Екатеринбурге полицейские нашли и задержали молодого человека за приставание к 16-летней школьнице на улице. Об этом сообщает E1.ru.
Девочка-подросток возвращалась с учебы 25 сентября, когда к ней подбежал неизвестный и стал домогаться, заявив, что у школьницы слишком короткая юбка. Она сумела снять его на видео. Мужчина убежал.
4 октября полицейские выяснили, что он учится на стоматолога, ему 21 год и он приехал в Россию из Йемена полтора года назад. Его привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство. Студент признал вину и извинился перед школьницей.