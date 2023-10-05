Источник РИА Новости: страны втягивают в обсуждение «формулы мира» шантажом

Большинство стран втягивают в обсуждение «формулы мира» Зеленского давлением, шантажом и мошенничеством. Так прокомментировал источник РИА Новости сообщения о подготовке Турцией в октябре новой международной встречи по Украине.

«"Формула Зеленского" абсурдна, это инструмент войны и обмана. (...) Большинство стран втягивают в ее обсуждение методами давления, шантажа и мошенничества», — сказал собеседник агентства. Источник также назвал причиной кризиса на Украине политику Запада и Киева.

Он отметил, что все 10 пунктов инициативы Зеленского так или иначе направлены против Москвы, а половина содержит ультимативные требования, в том числе признание границ 1991 года, вывод войск, выплата репараций и создание трибунала. По его словам, украинские власти пропагандируют нацизм, уничтожают все русское, отрицают право на самоопределение и юридически запретили переговоры с российской стороной.

Ранее агентству Bloomberg стало известно, что власти Турции готовят большую международную встречу, направленную на разрешение конфликта на Украине. Встреча предварительно запланирована на конец октября в Стамбуле.