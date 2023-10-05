Федору Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»

РБК: Федор Бондарчук пользовался нашатырем на съемках «Повелителя ветра»

Российский актер и режиссер Федор Бондарчук рассказал о съемках в фильме «Повелитель ветра», где он исполнил роль путешественника Федора Конюхова. Его цитирует РБК.

Съемки картины проходили в Дагестане летом, когда была жара. Актер уточнил, что ему приходилось работать в гриме, нанесение которого занимало два часа. «Приходилось придумывать себе разные системы охлаждения — несколько раз я был... с нашатырем, в общем», — вспомнил Бондарчук.

Также на съемках артист носил парик, который осложнял ситуацию. «Очень жарко. Очень. Сам парик мне понравился, но работать в нем — это ад», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов похвалил Федора Бондарчука за роль в «Повелителе ветра». «Дорогой мой друг и товарищ по православной вере Федор Сергеевич. Сегодня мы семьей, я, Ирина и Николай, побывали у вас в "Водороде" и посмотрели фильм "Повелитель ветра". Ты молодец. Красиво, талантливо, патриотично показал мой образ», — сказал он.