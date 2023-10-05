ВС запретил считать отказ задержанного дать пароль силовикам признанием вины

Верховный суд (ВС) России запретил считать отказ задержанного дать пароль от телефона силовикам признанием вины, сообщает РАПСИ.

Такое решение вынес ВС РФ после рассмотрения жалобы осужденного за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. Нижестоящий суд установил, что мужчина прибыл на участок, где планировал оборудовать тайники с наркотиками, но не успел это сделать, потому что был задержан. Мужчина свою вину не признал и настаивал, что купил наркотик для себя.

ВС встал на сторону осужденного. Одна из причин для этого — отсутствие в материалах дела данных о том, что у обвиняемого имелись связи с поставщиками и потребителями наркотических средств. Верховный суд отметил, что ранее суды необоснованно сослались на отказ фигуранта добровольно предоставить правоохранителям пароль от его телефона.

Мужчине снизили наказание почти на семь лет и изменили место заключения. Таким образом, он проведет в колонии общего режима три года и три месяца.