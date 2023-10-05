Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:11, 5 октября 2023Силовые структуры

ВС запретил считать отказ задержанного дать пароль силовикам признанием вины

ВС запретил считать отказ задержанного дать пароль силовикам признанием вины

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Верховный суд (ВС) России запретил считать отказ задержанного дать пароль от телефона силовикам признанием вины, сообщает РАПСИ.

Такое решение вынес ВС РФ после рассмотрения жалобы осужденного за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. Нижестоящий суд установил, что мужчина прибыл на участок, где планировал оборудовать тайники с наркотиками, но не успел это сделать, потому что был задержан. Мужчина свою вину не признал и настаивал, что купил наркотик для себя.

ВС встал на сторону осужденного. Одна из причин для этого — отсутствие в материалах дела данных о том, что у обвиняемого имелись связи с поставщиками и потребителями наркотических средств. Верховный суд отметил, что ранее суды необоснованно сослались на отказ фигуранта добровольно предоставить правоохранителям пароль от его телефона.

Мужчине снизили наказание почти на семь лет и изменили место заключения. Таким образом, он проведет в колонии общего режима три года и три месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Словакии решила приостановить помощь Украине

    Названы вредные для здоровья белковые продукты

    В Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей России

    Российские туристы оказались заблокированы в зоне наводнения в Индии

    Россиянин на видео признался в сотрудничестве с украинской спецслужбой

    Россиянин ездил на перевернутом «Жигули» по городу и попал на видео

    Кэти Перри снялась в бюстгальтере для рекламы духов

    Легионер «Динамо» оценил уровень российского футбола

    Посольство России в Турции прокомментировало вероятную встречу по Украине

    На Западе объяснили опасность проведения выборов для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости