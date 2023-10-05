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02:03, 5 октября 2023Мир

В США рассекретили документы о разговоре Клинтона и Ельцина

Билл Клинтон поздравлял Ельцина с разрешением конституционного кризиса 1993 года

Фото: Reuters

В США рассекретили расшифровку разговоров бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона с его российским коллегой Борисом Ельциным. Документы опубликованы на сайте Архива национальных служб безопасности (National Security Archive) — неправительственной организации, занимающейся сбором рассекреченных данных.

Уточняется, что телефонный разговор двух лидеров состоялся после октябрьского путча, 5 октября. Как следует из беседы, Клинтон поздравил Ельцина с разрешением конституционного кризиса 1993 года. «Ты сделал все именно так, как должен был, и я поздравляю тебя с тем, как ты с этим справился», — заявил американский лидер. Клинтон также поинтересоваться планами Ельцина относительно предстоящих выборов.

«Документы показывают, что администрация Клинтона не видела альтернативы Ельцину и была готова поддержать его, несмотря ни на что», — говорится на сайте Архива.

3 октября 1993 года, защитники Верховного Совета России, лидерами которых были Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой, и сторонники президента Бориса Ельцина перешли к вооруженному противостоянию: в Москве раздались выстрелы. Демонстранты захватили столичную мэрию и пытались штурмовать «Останкино». В ответ лояльный Ельцину спецназ МВД открыл огонь на поражение. На следующее утро Белый дом расстреляли из танков, а лидеров обороны парламента арестовали.

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    Марина Совина
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