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15:43, 5 октября 2023Мир

Глава ЕК выразила уверенность в сохранении поддержки Украины со стороны США

Глава ЕК фон дер Ляйен выразила уверенность в сохранении поддержки Киева от США

Фото: Juan Medina / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в сохранении поддержки Украины со стороны США. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Я очень уверена [в сохранении поддержки]. Соединенные Штаты работают над этим», — заявила политик.

С соответствующим заявлением фон дер Ляйен выступила в рамках саммита стран Европейского союза (ЕС), проходящего в испанской Гранаде. Во встрече также принимает участие Владимир Зеленский.

Ранее глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз ждет от США пересмотра решения об отказе от поддержки Украины. По его мнению, Евросоюз не способен компенсировать помощь Киеву, от предоставления которой отказались США. Поэтому он заявил о незаменимости Вашингтона для Украины и ЕС.

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