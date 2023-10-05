Американский генерал указал на ошибки Байдена в ходе конфликта на Украине

Генерал США Ходжес: Байден допустил ошибку, не назвав цель поддержки Украины

Президент США Джо Байден добился успехов в конфликте на Украине, объединив 50 стран в коалицию помощи Киеву, но также допустил две ошибки. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Rzeczpospolita.

По словам офицера, американский лидер просчитался, не назвав конечную цель поддержки Украины, что привело ко второму промаху — отсутствие последовательной политики.

«Думаю, если бы он сказал, что наша цель — победа Украины, американцы с большей готовностью поддержали бы Киев», — отметил Ходжес.

Генерал также предположил, что Байден «чрезмерно опасается» эскалации Россией конфликта и применения ядерного оружия.

Ранее Ходжес заявил, что Украина потерпела бы поражение в конфликте без помощи Вашингтона. «Без такой помощи, думаю, Украина бы уже, наверное, была захвачена, повержена. Определенно потеряла бы больше», — заявил он.

По его словам, Белый дом не смог должным образом объяснить американцам, на что Украина тратит налоги граждан Соединенных Штатов.