Рэпер Дрейк возьмет перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем

Канадский рэпер Дрейк заявил, что возьмет перерыв в карьере из-за проблем с ЖКТ

Канадский рэпер и продюсер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) заявил, что возьмет перерыв в своей творческой карьере из-за проблем со здоровьем. Его цитирует Daily Mail.

Хип-хоп-артист отметил, что уже много лет он страдает от некого заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Сам диагноз 36-летний музыкант уточнять не стал. «В первую очередь мне нужно сосредоточиться на своем здоровье. Поэтому я закрываю ненадолго дверь в студию. Может быть, на год или около того... а может, и немного дольше», — сказал исполнитель.

Ранее Дрейк во время своего концерта в Атланте пообещал пришедшим на шоу поклонникам оплатить им медовый месяц на островах Теркс и Кайкос. Такое решение хип-хоп-исполнитель принял после того, как одна из фанаток принесла на его выступление плакат с надписью «Мы отменили наш медовый месяц ради этого».