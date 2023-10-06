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19:25, 6 октября 2023Силовые структуры

Россиянин получил 13 лет строгого режима за интимные переписки со школьницами

Ростовчанин получил 13 лет тюрьмы за интимную переписку с шестью девочками

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Ростовской области назначил 13 лет колонии местному жителю, совершившему действия против половой неприкосновенности шести несовершеннолетних. Об этом сообщает управление Следственного комитета региона.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. В зале суда он полностью признал свою вину.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год осужденный знакомился с несовершеннолетними в социальной сети, после чего отправлял им сообщения интимного содержания. В числе потерпевших оказались шесть девочек в возрасте от 9 до 14 лет из разных регионов страны.

Кроме того, в 2021 году мужчина приобрел, а затем хранил и распространял в сети порнографические материалы с изображением несовершеннолетних детей.

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    Олеся Мицкевич
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