Лукашенко заявил о невозможности повторения волны протестов в Белоруссии
Раскачать обстановку в Белоруссии во время электоральной кампании 2024 года не получится. О невозможности повторения волны протестов 2020 года заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его цитирует издание «СБ. Беларусь сегодня».
«Не повторится, это невозможно. Мы уже никому верить не будем. Почему в 2020 году это произошло? Я думаю: ну фонды эти, демократия, Запад, опять под санкции попадем. Ну ладно, сделаем демократично. И что, нам спасибо сказали?» — объяснил президент Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия будет руководствоваться исключительно своими интересами. По его словам, Минск увидел, кто такие демократы. Глава республики отметил, что экс-президента США Дональда Трампа «гоняют как собаку» из одного суда в другой.
В Белоруссии массовые протесты начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций требовали отставки Лукашенко и проведения нового голосования. Выступления протестующих жестко подавлялись милицией и ОМОН.