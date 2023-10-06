Лукашенко заявил о невозможности повторения волны протестов в Белоруссии

Лукашенко заявил, что протесты как в 2020 году не повторятся в Белоруссии

Раскачать обстановку в Белоруссии во время электоральной кампании 2024 года не получится. О невозможности повторения волны протестов 2020 года заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его цитирует издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Не повторится, это невозможно. Мы уже никому верить не будем. Почему в 2020 году это произошло? Я думаю: ну фонды эти, демократия, Запад, опять под санкции попадем. Ну ладно, сделаем демократично. И что, нам спасибо сказали?» — объяснил президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия будет руководствоваться исключительно своими интересами. По его словам, Минск увидел, кто такие демократы. Глава республики отметил, что экс-президента США Дональда Трампа «гоняют как собаку» из одного суда в другой.

В Белоруссии массовые протесты начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций требовали отставки Лукашенко и проведения нового голосования. Выступления протестующих жестко подавлялись милицией и ОМОН.