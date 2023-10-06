В горах Ингушетии нашли десятки объектов культурного наследия

В горах Ингушетии нашли 29 неучтенных объектов культурного наследия

В горах Ингушетии обнаружили 29 ранее неучтенных объектов культурного наследия. Об этом сообщил Ахмедхан Сампиев, исполняющий обязанности директора Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея заповедника, передает ТАСС.

«За последние почти три месяца обнаружили 29 неучтенных объектов культурного наследия, это очень важно. Это не только башни, но также склепы, а еще 8 мельниц, кузница и еще много разных уникальных объектов», — сказал он.

По словам Сампиева, находки позволяют лучше понять историю, быт предков, то, как они жили и развивались. Специалисты замеряют каждый объект, собирают отчеты, после чего передают информацию в комитет культурного наследия республики, который внесет информацию в перечень объектов культурного наследия. Он отметил, что часто объекты находятся в полуразрушенном состоянии.

Ранее Сампиев рассказал, что в горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского заповедника обнаружили древнюю кузницу, которая была частью башенного комплекса Цизды. Ее нашли при обходе территории. Она расположена в труднодоступном месте, часть пути до нее нужно пройти пешком.