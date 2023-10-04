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18:22, 4 октября 2023Моя страна

На территории заповедника в Ингушетии обнаружили древнюю кузницу

На территории заповедника в Ингушетии обнаружили древнюю кузницу
Башенный комплекс Цизды

Башенный комплекс Цизды. Кадр: Танзила Дзаурова / YouTube

В горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского заповедника обнаружили древнюю кузницу, которая была частью башенного комплекса Цизды. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора заповедника Ахмедхан Сампиев, передает ТАСС.

Сампиев рассказал, что кузницу нашли при обходе территории. Она расположена в труднодоступном месте, часть пути до нее нужно пройти пешком.

«Как я знаю, она первая, найденная в горах, и будет первой, включенной в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии. (...) Для нас это значимая находка, ведь она показывает, что ингуши славились не только своим умением возводить каменные башни и замки, но также владели кузнечным мастерством», — сказал он.

Кузница полуразрушена, на входе в нее установлена арка с петроглифом в виде якоря. Сотрудники заповедника сделали необходимые замеры для проведения историко-культурной экспертизы. Сампиев добавил, что кузнечные мастерские были раньше во многих башенных комплексах и располагались в жилых помещениях.

Ранее в Ингушетии завершились работы по восстановлению средневекового склепа, который входит в ансамбль башенного комплекса Цори. Работы начали после обрушения в конце августа 2022 года из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло. Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил провести эту работу известному реставратору Магомеду Харсиеву.

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    Сергей Истомин
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