В России рабочие показали фото выкопанных костей гигантского бизона и мамонта

В угольном карьере в Якутии обнаружили череп гигантского бизона и бивни мамонта

На угольном карьере в Якутии обнаружили череп древнего гигантского бизона и бивни мамонта. Фотографии публикует Telegram-канал Shot.

Останки животных были найдены рабочими на Эльгинском угольном месторождении. Во время работ они раскопали два бивня, кость ноги и череп с рогами.

Рабочие сфотографировались с выкопанными костями и передали их руководству, находки планируют показать палеонтологам.

Ранее сообщалось, что у берегов полуострова Таймыр впервые обнаружили кости древней антилопы-сайги. По мнению ученых, животное обитало в этих местах около 20 тысяч лет назад.