69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:05, 6 октября 202369-я параллель

В России рабочие показали фото выкопанных костей гигантского бизона и мамонта

В угольном карьере в Якутии обнаружили череп гигантского бизона и бивни мамонта

Фото: Unsplash

На угольном карьере в Якутии обнаружили череп древнего гигантского бизона и бивни мамонта. Фотографии публикует Telegram-канал Shot.

Останки животных были найдены рабочими на Эльгинском угольном месторождении. Во время работ они раскопали два бивня, кость ноги и череп с рогами.

Рабочие сфотографировались с выкопанными костями и передали их руководству, находки планируют показать палеонтологам.

Ранее сообщалось, что у берегов полуострова Таймыр впервые обнаружили кости древней антилопы-сайги. По мнению ученых, животное обитало в этих местах около 20 тысяч лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

    В Баку обвинили Макрона в лицемерии

    Названы популярные ошибки при подготовке дачи к зиме

    Полиция задержала двоих футболистов «Легии» после матча в Нидерландах

    Чиновникам предложили поделиться зарплатой с фронтом

    Подросток написал о планах устроить стрельбу в школе и попал под следствие

    Пассажир тайком привез в Россию 100 тысяч долларов и попался на границе

    Ослабление рубля назвали неадекватным

    Азербайджан ответил Макрону на обвинения в отказе от встречи

    Более 100 тысяч долларов наличными пытались нелегально ввезти в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости