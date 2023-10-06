Пронесенные контрабандой в самолет выдра и крыса устроили панику на борту

DM: выдра и крыса сбежали из ручной клади и устроили панику на рейсе из Бангкока

Выдра и крыса, пронесенные контрабандой в салон самолета, сбежали из ручной клади, устроили панику на борту и попали на видео. Подробности истории рассказал британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе вьетнамской авиакомпании Viet Jet из Бангкока на Тайвань. По данным издания, пассажиры лайнера заметили грызуна по дороге в туалет и сообщили о своей находке бортпроводникам. Когда члены экипажа начали проверять салон, под одним из сидений они обнаружили и другое сбежавшее животное — выдру.

Известно, что позже один из бортпроводников все же нашел крысу в хвостовой части самолета и был укушен при попытке взять ее в руки. На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники авиакомпании завязывают черный пакет, в котором находится как минимум одно из пойманных животных.

Источник отмечает, что после того, как полиция обыскала самолет после приземления, на борту также была обнаружена сумка, в которой находились 28 звездчатых черепах, змея, сурок, две выдры и два неизвестных грызуна. По предварительным данным, животных перевозила говорившая по-китайски пассажирка, которая, предположительно, купила их на рынке в столице Таиланда.