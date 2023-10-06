Расследование дела о вымогательстве администратора Telegram-каналов завершено

Прокуратура Москвы отдала в суд дело администратора Telegram-каналов Григоряна

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Астрахани, обвиняемого в вымогательстве за удаление новостей из Telegram-каналов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Материалы дела будут направлены в Хамовнический районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под арестом. Речь идет о Карене Григоряне, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Вместе с ним по делу проходят еще восемь человек.

По информации ведомства, 11 марта 2022 года фигурант вступил в сговор с неустановленными лицами для вымогательства денежных средств у одного из сотрудников крупной госкорпорации. До июля 2022 года он неоднократно размещал в своих Telegram-каналах сведения компрометирующего характера в отношении потерпевшего, а затем требовал свыше 4,5 миллиона рублей за их удаление. Григорян был администратором каналов «Компромат» и «Политуправа», уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

После обращения в правоохранительные органы подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере группой лиц») УК РФ.