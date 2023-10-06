В российский регион по Северному морскому пути пришло первое судно

Калининградский губернатор Алиханов: в регион по Севморпути пришло первое судно

В Калининградскую область по Северному морскому пути пришло первое судно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, в Калининградскую область судно пришло из Шанхая, его маршрут пролегал через Архангельск. При этом он отметил, что регион не является конечной точкой маршрута — путь судна лежит в Санкт-Петербург.

«Транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным. Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал», — рассказал он.

Северный морской путь — кратчайший путь по воде между Европейской частью России и Дальним Востоком. В 2022 году объем перевозок по нему снизился, однако в 2023-м начал восстанавливаться. В сентябре он превысил 23 миллиона тонн. Ранее о желании сотрудничать с Россией в развитии Северного морского пути заявляла Индия.