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00:50, 6 октября 2023Бывший СССР

Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 106 единиц различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении ВСУ совершили 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. В горловском направлении украинские военные 17 раз открывали огонь из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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