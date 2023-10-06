В Москве кикбоксера и бизнесмена обманули на миллион рублей

В Москве у 36-летнего кикбоксера и бизнесмена похитили миллион рублей

В Москве 36-летнего кикбоксера и бизнесмена обманули на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, владелец компании по строительству жилых и нежилых зданий проводил встречу в «Москве-Сити» в «Башне на Набережной». К нему подошел мужчина и заявил, что он представитель компании-подрядчика. Обманщик сказал, что его работники выполняют все в срок, но надо внести один миллион рублей на их зарплаты. Тогда предприниматель выдал сумму, однако подрядчик после этого перестал выходить на связь.

Полицейские ищут неизвестного похитителя.